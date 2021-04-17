Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Российского посла в Праге уже проинформировали об этом решении. Чешский министр иностранных дел Ян Гамачек также рассказал другие подробности.

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Чиновник отметил, что собранную информацию о дипломатах передали чешскому президенту Милошу Земану. Тот согласился с решением МИД страны.

По словам Гамачека, он сообщил российскому послу Змеевскому, что "решил выслать всех сотрудников российского посольства в Праге".

Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров российских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления, пишет "Укринформ".

В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Что известно о взрывах во Врбетице

Говорится о взрывах, прогремевших на военных складах в чешских Врбетицах 16 октября и 3 декабря 2014 года.

Составы №16 и №12, арендованные компанией Imex Group, были уничтожены. В результате инцидента погибли 2 человека.

Как отреагировали в России

Как сообщает Интерфакс, высылку дипломатов уже прокомментировали в российской Госдуме. Там назвали ситуацию в европейских дипломатических кругах "очень плохой".

"18 дипломатов – это уже совсем удивительные вещи. Причем нет никаких видимых оснований для этого", – убежден депутат Дмитрий Новиков.

Откуда еще высылают дипломатов России

Накануне США объявили, что высылают 10 российских дипломатов в Вашингтоне. В Белом доме считают, что в составе миссии есть представители российских спецслужб.

Вслед за Штатами 3 российских дипломатов решили выслать из страны и в Польше. Такое решение объяснили, в частности, осуществлением ими деятельности, наносящей вред Польше.

В то же время Украина высылает старшего дипломата России. Это ответ на задержание и неправомерные обвинения в сторону украинского консула в Санкт-Петербурге.