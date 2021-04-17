Вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил официальный визит в Россию. В Москве чешский политик должен был вести переговоры о возможных поставках в Чехию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что считает поездку "не идеальной". Это и не удивительно, ведь визит пришелся на период значительного обострения отношений между Россией и США, а также российской агрессии на границе с Украиной.

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Андрей Бабиш отметил, что Чехия уже получила предложение о российской вакцине и может почти сразу получить примерно 300 тысяч доз "Спутника", но ждет решения регулятора ЕС. По словам Бабиша, единственная цель поездки Гамачека – договориться о большей партии.

Скандал из-за российской вакцины

Ранее стало известно, что в Чехии вновь сменили главу министерства здравоохранения страны. Это случилось уже в четвертый раз за год пандемии COVID-19. На этот раз с должностью попрощался Ян Блатни. Причина – отказ приобрести российскую вакцину.

Решение об увольнении Блатни принял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что отставка Блатни не связана с его позицией в отношении российской вакцины. Главной причиной увольнения министра он назвал "различные подходы к управлению здравоохранения, в том числе и излишняя бюрократия в министерстве".

Зато бывший министр здравоохранения считает решение Бабиша политически мотивированным. И подчеркнул, что его совесть чиста. Об утверждении вакцин от коронавируса, Блатни сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов.

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