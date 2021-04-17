Віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек скасував офіційний візит до Росії. У Москві чеський політик мав вести переговори про можливі постачання в Чехію російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Про це заявив прем'єр Чехії Андрій Бабиш. Він заявив, що вважає поїздку "не ідеальною". Це і не дивно, адже візит припав на період значного загострення відносин між Росією і США, а також російської агресії на кордоні з Україною.

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Андрій Бабиш зауважив, що Чехія вже отримала пропозицію про російську вакцину і може майже відразу отримати приблизно 300 тисяч доз "Супутника", але чекає рішення регулятора ЄС. За словами Бабиша, єдина мета поїздки Гамачека – домовитися про більшу партії.

Скандал через російську вакцину

Раніше стало відомо, що у Чехії знов змінили главу міністерства охорони здоров'я країни. Це сталося вже вчетверте за рік пандемії COVID-19. Цього разу з посадою попрощався Ян Блатни. Причина – відмова придбати російську вакцину.

Рішення про звільнення Блатни ухвалив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Він заявив, що відставка Блатни не пов'язана з його позицією щодо російської вакцини. Головною причиною звільнення міністра він назвав "різні підходи до управління охорони здоров'я, зокрема й зайва бюрократія в міністерстві".

Натомість що колишній міністр охорони здоров'я вважає рішення Бабиша політично мотивованим. І наголосив, що його совість чиста. Щодо затвердження вакцин від коронавірусу, Блатни сказав, що завжди виступав за використання тільки перевірених препаратів.

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