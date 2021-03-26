Інструмент пропаганди, – у Франції розкритикували російську вакцину "Супутник V"
У Франції різко висловилися щодо російської вакцини проти коронавірусу. Уряд країни вважає"Супутник V" інструментом пропаганди, а не медичної допомоги.
Джерело:AFP
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. І додав, що Росія використовує свою вакцину для поширення впливу у світі.
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За його словами, розповсюдження Кремлем "Супутника V" показує, що вакцина є способом поширювати свою пропаганду.
Вакцина "Супутник V" є більше пропагандою та агресивною дипломатією, ніж проявом солідарності та медичної допомоги,
– наголосив Жан-Ів Ле Дріан.
В AFP також повідомили, попри заяви Франції, Німеччина збирається використовувати російську вакцину, якщо препарат буде схвалено Європейським агентством з лікарських засобів.
Російська вакцина "Супутник V": що відомо
- Росія зареєструвала свою вакцину "Супутник V" ще до завершення клінічних випробувань. Згодом результати таки опублікували у міжнародному журналі The Lancet, однак вони виявилися суперечливими.
- Препарат зареєстровано в понад 55 країнах. Зокрема в Аргентині мер містечка Роке-Перез навіть щепився з портретом Путіна в руках.
- Виготовляти російську вакцину проти коронавірусу вже почала Білорусь. Над препаратом працюють на підприємстві "Белмедпрепарати".
- Водночас Євросоюз 17 березня ухвалив рішення не видавати паспорти вакцинації людям, яких щепили російською несертифікованою вакциною "Супутник V".
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