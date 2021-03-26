У Франції різко висловилися щодо російської вакцини проти коронавірусу. Уряд країни вважає"Супутник V" інструментом пропаганди, а не медичної допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. І додав, що Росія використовує свою вакцину для поширення впливу у світі.

Читайте також Президентка Молдови Санду попросила Росію поділитися "Супутником V"

За його словами, розповсюдження Кремлем "Супутника V" показує, що вакцина є способом поширювати свою пропаганду.

Вакцина "Супутник V" є більше пропагандою та агресивною дипломатією, ніж проявом солідарності та медичної допомоги,

– наголосив Жан-Ів Ле Дріан.

В AFP також повідомили, попри заяви Франції, Німеччина збирається використовувати російську вакцину, якщо препарат буде схвалено Європейським агентством з лікарських засобів.

#UPDATE France accuses Russia of using its Sputnik V Covid-19 vaccine as a tool to spread Moscow's influence and message rather than as way to fight the global health crisis pic.twitter.com/axtE9MeEND — AFP News Agency (@AFP) March 26, 2021

Російська вакцина "Супутник V": що відомо