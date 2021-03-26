Во Франции резко высказались относительно российской вакцины против коронавируса. Правительство страны считает "Спутник V" инструментом пропаганды, а не медицинской помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. И добавил, что Россия использует свою вакцину для распространения влияния в мире.

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По его словам, распространение Кремлем "Спутника V" показывает, что вакцина является способом распространять свою пропаганду.

Вакцина "Спутник V" является больше пропагандой и агрессивной дипломатией, чем проявлением солидарности и медицинской помощи,

- отметил Ле Дриан.

В AFP также сообщили, несмотря на заявления Франции, Германия собирается использовать российскую вакцину, если препарат будет одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам.

#UPDATE France accuses Russia of using its Sputnik V Covid-19 vaccine as a tool to spread Moscow's influence and message rather than as way to fight the global health crisis pic.twitter.com/axtE9MeEND — AFP News Agency (@AFP) March 26, 2021

Российская вакцина "Спутник V": что известно