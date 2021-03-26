Инструмент пропаганды, – во Франции раскритиковали российскую вакцину "Спутник V"
Во Франции резко высказались относительно российской вакцины против коронавируса. Правительство страны считает "Спутник V" инструментом пропаганды, а не медицинской помощи.
Источник:AFP
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. И добавил, что Россия использует свою вакцину для распространения влияния в мире.
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По его словам, распространение Кремлем "Спутника V" показывает, что вакцина является способом распространять свою пропаганду.
Вакцина "Спутник V" является больше пропагандой и агрессивной дипломатией, чем проявлением солидарности и медицинской помощи,
- отметил Ле Дриан.
В AFP также сообщили, несмотря на заявления Франции, Германия собирается использовать российскую вакцину, если препарат будет одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам.
Российская вакцина "Спутник V": что известно
- Россия зарегистрировала свою вакцину "Спутник V" еще до завершения клинических испытаний. Впоследствии результаты таки опубликовали в международном журнале The Lancet, однако они оказались противоречивыми.
- Препарат зарегистрирован в более чем 55 странах. В частности в Аргентине мэр города Роке-Перез даже привился с портретом Путина в руках.
- Изготавливать российскую вакцину против коронавируса уже начала Беларусь. Над препаратом работают на предприятии "Белмедпрепараты".
- В то же время Евросоюз 17 марта принял решение не выдавать паспорта вакцинации людям, которых прививали российской несертифицированной вакциной "Спутник V".
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