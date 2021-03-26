Президенткой Молдовы Майя Санду считает необходимым прививку населения российской вакциной "Спутник V". Политикиня уже попросила российского посла, чтобы Россия поделилась с Молдовой вакциной.

Встреча с российским послом Олегом Васнецовым президенткой Молдовы провела 25 марта. Эпидемиологическая ситуация и вакцинация и стали основными темами разговора.

К слову Молдова получила первые дозы вакцины против COVID-19 – благодаря Румынии

Майя Санду отметила, что видит своей приоритетной задачей доступ населения к "эффективным вакцинам всех типов", насколько это возможно.

Еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, мы хотели бы получить помощь от России – для быстрого доступа к вакцине "Спутник V",

– заявила молдавская лидер.

Резюмируя, она подчеркнула, что чем быстрее население Молдовы получит доступ к вакцинам, тем быстрее государство сможет вернуться к нормальному существованию.

Коротко о Майе Санду: