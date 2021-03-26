Президентка Молдовы Санду попросила Россию поделиться "Спутником V"
Президенткой Молдовы Майя Санду считает необходимым прививку населения российской вакциной "Спутник V". Политикиня уже попросила российского посла, чтобы Россия поделилась с Молдовой вакциной.
Источник:Майя Санду в фейсбуке
Встреча с российским послом Олегом Васнецовым президенткой Молдовы провела 25 марта. Эпидемиологическая ситуация и вакцинация и стали основными темами разговора.
К слову Молдова получила первые дозы вакцины против COVID-19 – благодаря Румынии
Майя Санду отметила, что видит своей приоритетной задачей доступ населения к "эффективным вакцинам всех типов", насколько это возможно.
Еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, мы хотели бы получить помощь от России – для быстрого доступа к вакцине "Спутник V",
– заявила молдавская лидер.
Резюмируя, она подчеркнула, что чем быстрее население Молдовы получит доступ к вакцинам, тем быстрее государство сможет вернуться к нормальному существованию.
Коротко о Майе Санду:
- Это президентка Молдовы, выбранная в конце 2020 года. Она является проевропейской политиком, особенно если сравнивать с главным оппонентом – пророссийским Игорем Додоном.
- После избрания главой государства Санду заявила, что хочет развивать хорошие отношения со всеми партнерами – Украиной, Румынией, Россией и Европейским Союзом.
- К слову, в Молдавии до сих пор является нерешенный конфликт с Россией. Последняя ведет оккупацию части территории независимого государства и контролирует боевиков из непризнанного Приднестровья.
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