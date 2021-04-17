В Министерстве иностранных дел еще раз отреагировали на провокацию против украинского консула в Санкт-Петербурге. Поэтому старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину.

В МИД выразили протест относительно неправомерного задержания украинского консула и полностью отвергли предъявленные ему обвинения.

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Реакция МИД

Отметили, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года. Кроме того, поступок еще раз подтверждает, что Россия выбрала курс на дальнейшее обострение с Украиной.

Украина высылает дипломата

В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины. Для этого у него есть 72 часа, начиная с 19 апреля.

Задержание консула в Санкт-Петербурге: что нужно знать