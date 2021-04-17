Украина высылает старшего дипломата России
В Министерстве иностранных дел еще раз отреагировали на провокацию против украинского консула в Санкт-Петербурге. Поэтому старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину.
Источник:МИД
В МИД выразили протест относительно неправомерного задержания украинского консула и полностью отвергли предъявленные ему обвинения.
К теме Россияне сделали вид, что не узнали его, – МИД о задержании украинского консула
Реакция МИД
Отметили, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года. Кроме того, поступок еще раз подтверждает, что Россия выбрала курс на дальнейшее обострение с Украиной.
Украина высылает дипломата
В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины. Для этого у него есть 72 часа, начиная с 19 апреля.
Задержание консула в Санкт-Петербурге: что нужно знать
- 16 апреля в Санкт-Петербурге работники ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка.
- Его обвинили якобы в получении "информации закрытого характера во время встречи с россиянином".
- В ФСБ утверждают, что к Сосонюку, якобы, "применят меры в соответствии с нормами международного права".
- В МИД решают, как вернуть дипломата домой.
Поделиться новостью