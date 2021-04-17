Накануне в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали украинского консула. Сейчас Украина работает над возвращением Александра Сосонюка домой.

Инцидент с задержанием украинского консула в России в эфире одного из телеканалов прокомментировал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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Возвращение консула в Украину

По словам Енина, сейчас работают над вопросом возвращения Александра Сосонюка в Украину.

В ближайшее время мы, безусловно, будем решать вопрос о его возвращении домой,

– отметил замминистра.

Объяснение действий России

Он также подчеркнул, что действия ФСБ – "чистая провокация".

Указанные действия российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, нарушением всех Венских конвенций,

– пояснил Енин.

Украинский дипломат, заявил замглавы МИД, абсолютно не мог быть задержан, он не имел никакого отношения к действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники.

Министерство обещает в скором времени предоставить России ответ в соответствии с действующей практикой в таких ситуациях.

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