Украина работает над возвращением домой задержанного в России консула, – МИД
Накануне в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали украинского консула. Сейчас Украина работает над возвращением Александра Сосонюка домой.
Источник:24 канал
Инцидент с задержанием украинского консула в России в эфире одного из телеканалов прокомментировал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
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Возвращение консула в Украину
По словам Енина, сейчас работают над вопросом возвращения Александра Сосонюка в Украину.
В ближайшее время мы, безусловно, будем решать вопрос о его возвращении домой,
– отметил замминистра.
Объяснение действий России
Он также подчеркнул, что действия ФСБ – "чистая провокация".
Указанные действия российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, нарушением всех Венских конвенций,
– пояснил Енин.
Украинский дипломат, заявил замглавы МИД, абсолютно не мог быть задержан, он не имел никакого отношения к действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники.
Министерство обещает в скором времени предоставить России ответ в соответствии с действующей практикой в таких ситуациях.
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Задержание консула в Санкт-Петербурге: что известно
- Сотрудники ФСБ 16 апреля задержали украинского консула Александра Сосонюка.
- Его обвинили якобы в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России".
- В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".
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