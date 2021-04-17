Россияне сделали вид, что не узнали его, – МИД о задержании украинского консула
Представители ФСБ России "сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка", задерживая его. В Министерстве иностранных дел Украины такие действия россиян считают фактически нападением на консула.
Источник:"Громадське радіо"
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии радио рассказал, как действовала Россия, задерживая украинского консула в Санкт-Петербурге.
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Россияне фактически напали на консула
Вчера (16 апреля – 24 канал) мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов России на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства,
– отметил Енин.
Также заместитель министра отметил, что российская сторона после этой провокации скорее всего предложит консулу покинуть территорию России.
"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее", – заявил он.
Енин подчеркнул, что обязанностью Украины является сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре.
Однако, если российская сторона объявит консула персоной нон грата, Киев будет вынужден так же действенно реагировать на эту провокацию Москвы.
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Задержание консула в Санкт-Петербурге: основное
- Работники ФСБ 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.
- Его обвинили якобы в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России". В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".
- В МИД Украины назвали такие действия России "чистой провокацией" и нарушением Венской конвенции. Дипломат не имеет никакого отношения к действиям, в которых его обвиняют.
- В ведомстве также добавили, что решают, как вернуть Сосонюка домой.
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