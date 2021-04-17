Представители ФСБ России "сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка", задерживая его. В Министерстве иностранных дел Украины такие действия россиян считают фактически нападением на консула.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии радио рассказал, как действовала Россия, задерживая украинского консула в Санкт-Петербурге.

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Россияне фактически напали на консула

Вчера (16 апреля – 24 канал) мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов России на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства,

– отметил Енин.

Также заместитель министра отметил, что российская сторона после этой провокации скорее всего предложит консулу покинуть территорию России.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее", – заявил он.

Енин подчеркнул, что обязанностью Украины является сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре.

Однако, если российская сторона объявит консула персоной нон грата, Киев будет вынужден так же действенно реагировать на эту провокацию Москвы.

Обратите внимание! Ранее российские СМИ сообщили, что Александра Сосонюка хотят выслать из России. Все потому, что чиновник находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

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