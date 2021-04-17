Россия вышлет задержанного украинского консула, – СМИ
Задержанного в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка хотят выслать из России. Все потому, что чиновник находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.
Источник:"Комерсанть"
Украинского консула обвиняют в якобы получении информации закрытого характера во время встречи с россиянином. Об этом изданию рассказали в МИД России.
Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата, или ограничится заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране,
– говорится в сообщении.
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