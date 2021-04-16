Кремль ввел санкции в отношении 6 действующих и бывших высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

Москва ввела ограничения в ответ на введенные 2 марта 2021 года санкции США против российских официальных лиц.

Читайте также Россия высылает американского посла и 10 дипломатов

Кто попал в санкционный список России

Меррик Гарланд – генеральный прокурор США;

Майкл Карвахаль – директор Федерального бюро тюрем США;

Алехандро Майоркас – министр внутренней безопасности США;

Сьюзен Райс – советник президента США по вопросам внутренней политики, бывшая постоянная представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;

Кристофер Рэй – директор ФБР;

Эврил Гейнс – директор Национальной разведки США.

Кроме того, въезд закрыли экс-помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

Всех обвиняют в якобы причастности к "реализации антироссийского курса".

Обратите внимание! Ранее Послу США в России Джону Салливану Кремль порекомендовал поехать на консультации в Вашингтон. Кроме того, еще 10 американским дипломатам советуют покинуть Москву. Фактически, это означает их высылку из России.

Что известно о санкциях США против России