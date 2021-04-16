Россия запретила въезд 6 американским высокопоставленным чиновникам
Кремль ввел санкции в отношении 6 действующих и бывших высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".
Источник:МИД России
Москва ввела ограничения в ответ на введенные 2 марта 2021 года санкции США против российских официальных лиц.
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Кто попал в санкционный список России
- Меррик Гарланд – генеральный прокурор США;
- Майкл Карвахаль – директор Федерального бюро тюрем США;
- Алехандро Майоркас – министр внутренней безопасности США;
- Сьюзен Райс – советник президента США по вопросам внутренней политики, бывшая постоянная представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
- Кристофер Рэй – директор ФБР;
- Эврил Гейнс – директор Национальной разведки США.
Кроме того, въезд закрыли экс-помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.
Всех обвиняют в якобы причастности к "реализации антироссийского курса".
Что известно о санкциях США против России
- США 2 марта ввели санкции против российских чиновников из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.
- Под ограничения попали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников и другие. Также санкции наложили на 14 организаций, причастных к производству химического оружия.
- 15 апреля Байден подписал новые санкции против России. Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Также из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.
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