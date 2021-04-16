Послу США в России Джону Салливану Кремль рекомендует уехать на консультации в Вашингтон. Кроме того, еще 10 американским дипломатам советуют покинуть Москву.

О российском ответе на новые американские санкции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время брифинга в Москве.

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Россия высылает посла и дипломатов

По словам Лаврова, послу США Джону Салливану рекомендуют отправиться "домой, на консультации". Фактически это означает, что Кремль высылает американского посла.

В то же время "РИА Новости" пишут, что еще 10 американским дипломатам советуют покинуть Москву.

Москва угрожает санкциями для бизнеса

Также Лавров отметил, что Россия может применить болезненные меры для американского бизнеса, но пока держать их про запас.

В частности, Кремль может прекратить деятельность американских фондов, которые, по их мнению, вмешиваются в российскую внешнюю политику.

Санкции США против России: основное