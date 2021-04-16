И так непростые отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией в последнее время ухудшились еще больше. Не последнюю роль в этом сыграло обострение на Донбассе. Впрочем, последней каплей, которая спровоцировала Белый дом на санкции, была не Украина.

Почему ухудшились отношения между Вашингтоном и Москвой и как потенциальное "выяснение отношений" между ними может повлиять на Украину – 24 каналу рассказал Сергей Солодкий, аналитик Центра "Новая Европа".

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Отношения – фактически на грани войны

Солодкий считает, что напряженность в отношениях США и России будет сохраняться и в дальнейшем. Ведь базовые противоречия, которые существовали между Вашингтоном и Москвой, никуда не делись. Видения этих стран по тем или иным вопросам до сих пор существенно отличаются, разногласия все больше углубляются.

Ранее, еще в начале 2000-х годов, говорилось о дискуссиях идеологического плана. Тогда США упрекали Россию об отступлениях от демократии, тяготении и переходу к авторитаризму. Кремль при этом мог обвинять Штаты в неуважении суверенитета других стран, в агрессивной политике, например, на Балканах, пояснил аналитик.

Сегодня это уже не просто разногласия между странами. Это отношения фактически на грани войны. Ведь Россия давно перешла от заявлений к реальным агрессивным действиям,

– подчеркнул он.

Речь идет о вмешательстве Москвы во внутренние дела других стран, в частности – об убийствах на их территориях. "Я уже молчу о том, что Россия применяет оружие против партнеров США и угрожает дальнейшим применением оружия", – отметил Солодкий. И добавил, что шансов на то, что Кремль изменит свою агрессивную политику, пока нет.

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Запад думает, как наказать Россию

Запад пытается решить все вопросы путем дипломатии, диалога. Зато со стороны России мы видим самоуверенность в праведности своей агрессивной политики и отбрасывание любых возможностей для диалога. "То есть когда Запад протягивает руку для беседы и мира, Россия не просто ее отвергает. Кремль делает все возможное, чтобы перейти к конфронтации еще больше", – пояснил Солодкий.

Из-за этого у цивилизованного мира нет другого выхода, кроме как реагировать на реальность, связанную с агрессивной политикой России. Начиная с 2014 года вера в диалог с Россией в ряде стран Запада сведена к минимуму. Теперь там уже размышляют не о том, как выстраивать диалог, а как дать Кремлю понять, что так вести себя больше нельзя. "Грубо говоря, какими карательными средствами, прежде всего дипломатического характера, показать России, что она не права", – подчеркнул аналитик.

Когда Москва перешла "красную линию"

Украина занимает одно из главных мест среди приоритетных вопросов в отношениях США и России, в то же время – не главное. Конечно, Штаты не могут смотреть на то, что Россия делает в мире, закрыв глаза. Однако режим Путина перешел "красную линию" именно тогда, когда начал вмешиваться во внутриполитические дела Штатов, убежден аналитик.

Однозначно, Украина как близкий партнер беспокоит Вашингтон. Да, мы понимаем, что Штаты не в той позиции, чтобы воевать за нас. Но они точно максимально будут защищать на международной арене, дипломатически и политически", – пояснил Сладкий. При этом, нельзя сказать, что Россия и США внезапно поссорились после оккупации Крыма и части Донбасса. Проблемы накапливались годами. Конфликтность назревала давно, а после вторжения в Украину в 2014 году вышла на другой уровень.

Чрезвычайная ситуация в США и санкции против России

Накануне американский президент Джо Байден ввел в США чрезвычайную ситуацию из-за агрессивных действий России. Он подчеркнул, что российское правительство занимается подрывом демократических институтов в США и союзных странах, вмешательством в выборы и преступной кибердеяльностью. В то же время добавил, что российское правительство занимается репрессиями и преследованиями диссидентов и журналистов, нарушает международное право и подрывает ситуацию безопасности в соседних государствах.

16 апреля американский лидер издал указ, которым ввел новые санкции против России. Этот шаг в администрации Байдена объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России. Говорится, в частности, о вмешательстве Кремля в президентские выборы США в 2020 году и SolarWinds – масштабную кибератаку на правительственные ведомства страны. В администрации российского президента уже отреагировали на объявленные ограничения. Там подчеркнули, что принцип взаимности никто не отменял, но все зависит от решения Путина.

Справка. Под санкции Штатов попали 32 российских физических лица и организации, а также 6 российских технологических компаний. Подробнее об ограничениях – по ссылке.

Как конфликт США и России повлияет на Украину

Солодкий пока не видит другого варианта, кроме наказания России за ее преступные действия на международной арене. Ведь другой путь – это только война. Любой адекватный международный актор постарается ее избежать. Именно это мы сейчас наблюдаем со стороны США, Германии, Франции, ЕС.

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При этом Россия безответственна в вопросах безопасности и играет в войну или декларацию войны довольно легкомысленно. Гораздо лучше было бы, если бы Россия вообще не нападала на Украину, соответственно наш вопрос не стоял бы на повестке дня США. Но исходя из того, что уже совершило и продолжает делать государство-агрессор, внимание со стороны Запада играет на пользу Украине.

Россия сама себе вредит, когда расширяет зону своего вмешательства, своей агрессии. Так она фактически солидаризирует весь мир против себя,

– подчеркнул аналитик.

"Мы не можем сказать, чем эта история завершится и как долго она продлится. Но рано или поздно Россия потерпит поражение. Ведь она не может дипломатично и даже военно противостоять всему цивилизованному миру. Эта война априори является проигрышной для Кремля. Вопрос заключается лишь в том, что это может занять очень много времени", – добавил эксперт.

Он пояснил, что политическая верхушка России – лишь одна "сторона медали". С другой – российское общество, не осознающее бессмысленности и недальновидности политики своего руководства. Поэтому стоит приготовиться к тому, что даже, если власть там изменится, она будет оставаться непрогнозируемой и агрессивной. Это будет продолжаться, пока общество не поработает над ошибками и не поймет катастрофическую ошибочность политики Путина.