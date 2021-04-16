У Владимира Путина возмутились введение нового пакета санкции США против России. По мнению Кремля, это "неприемлемо".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова цитируют российские СМИ.

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Позиция России

По словам Пескова, точки зрения президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения.

Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения Путина,

– прокомментировал Песков.

В то же время Байден ранее заявил, что США могли ввести более жесткие ограничения, но не хотят обострять отношения с Москвой.

Санкции США против России