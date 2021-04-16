У Путина возмутились новыми санкциями США против России и пригрозили взаимными действиями
У Владимира Путина возмутились введение нового пакета санкции США против России. По мнению Кремля, это "неприемлемо".
Источник:24 канал
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова цитируют российские СМИ.
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Позиция России
По словам Пескова, точки зрения президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения.
Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения Путина,
– прокомментировал Песков.
В то же время Байден ранее заявил, что США могли ввести более жесткие ограничения, но не хотят обострять отношения с Москвой.
Санкции США против России
- Президент США Джо Байден издал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредной внешней деятельностью" России.
- Санкции ввели из-за вмешательства страны в выборы США в 2020 году. В Белом доме назвали санкции ответом на "предполагаемые неправомерные действия". Среди них – взлом SolarWinds и попытка сорвать выборы президента.
- Поэтому из США вышлют 10 представителей российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Всего под санкциями оказались 32 российских физических лиц и организаций.
- В то же время в Минфине США совместно с партнерами из Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады ввели санкции против 5 физических лиц и 3 организаций, которых назвали причастными к аннексии Крыма.
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