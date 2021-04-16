Байден выступил со срочным заявлением в отношении России: о чем говорил президент США
Джо Байден 15 апреля выступил со срочным заявлением в отношении России. Президент США прокомментировал санкции против Москвы, обострение агрессии в отношении Украины, а также вмешательство Кремля в выборы в Соединенных Штатах.
Источник:24 канал
Свое обращение Байден начал со слов, что и он, и Владимир Путин несут ответственность за отношения США и России.
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Что Байден говорил американцам
- Влияние на выборы в США
Байден напомнил, что еще во время предвыборной кампании он подчеркивал, что не позволит никому вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.
Я сказал, если будут вмешательства в выборы, я буду реагировать соответствующим образом,
– отметил американский лидер.
Впоследствии начали поступать данные о действиях в киберпространстве, хакерских атаках. Байден рассказал, что в январе со словами приветствия ему позвонил Путин. "Я отметил, что власть будет рассматривать все данные, чтобы определить роль России в этом процессе (вмешательств в выборы – 24 канал)", – добавил политик.
На днях президент США напомнил Путину, что ответственность за вмешательство в выборы США будет.
- Санкции США против России
Байден прокомментировал и новые санкции против России. Однако отметил, что страна могла внедрить более жесткие ограничения, но не хочет обострять отношения с Москвой.
Но если Россия будет и дальше будет вмешиваться в дела США, будут и другие санкции,
– заявил глава США.
- Предложение встречи с Путиным
Кроме того, Байден рассказал, что предложил Путину встретиться на нейтральной территории летом 2021 года. Американский лидер убежден, что США и Россия могли бы провести стратегический диалог. В частности, его темами стали бы ограничения вооружений и безопасность.
Кроме того, страны могли бы вместе противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана и бороться с климатическими изменениями в мире.
- Ситуация в Украине
Также Байден подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину. Он обратил внимание на то, что настало время для деэскалации на Донбассе, ведь нужно идти вперед.
Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией, однако на ее агрессию ответят соответствующим образом.
Заявление Байдена по России: смотрите видео
Напомним, 15 апреля Байден объявил в США из-за действий России чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности, а также подписал новые санкции против Кремля.
Из-за каких действий России объявили чрезвычайную ситуацию
- попытка подорвать свободные и демократические выборы в США и странах-партнерах;
- кибератаки против США и их союзников;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США,
- нарушение принципов международного права, в частности уважения территориальной целостности государств.
По словам президента Соединенных Штатов, действия России представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. В Белом доме добавили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".
Что известно о санкциях США против России
- 15 апреля Байден подписал новые санкции против России. Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Также из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.
- С 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США будет запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.
- В России уже прокомментировали американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало устроить ему "тяжелый разговор".
- Зато НАТО и Евросоюз поддержали новые ограничения против Москвы.
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