США ввели новые санкции против России
Администрация президента США ввела новые санкции против России. Соответствующий указ 15 апреля уже подписал Байден.
Источник:The White House
Ограничения вводят из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году. Санкции являются ответом на "предполагаемые неправомерные действия", в частности взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы президента.
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Новые санкции США: подробности
Этот пакет санкций, как отмечают в Белом доме, направлен прекратить вредную иностранную деятельность российского правительства.
Эти санкции сигнализируют о том, что США положат еще большие стратегические и экономические затраты на Россию, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия,
– заявили в Белом доме.
Новые ограничения для России:
- Штаты высылают 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их состав, как заявляет Белый дом, входят представители российских спецслужб.
- США вводят санкции против 32 российских физических лиц и организаций.
- Санкции накладывают на 6 российских технологических компаний.
- С 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.
"Эта директива предоставляет полномочия правительству США расширять санкции против России относительно ее государственного долга", – объясняют в Байдена.
На какие компании накладывают санкции:
- Технополис "ЭРА";
- АО "Пасит";
- Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных пристройте и автоматики безопасности";
- ООО "Необит";
- АО "ПЕРЕДОВЫЕ Системные технологии";
- АО "Позитив Технолоджиз"
Санкции из-за деятельности России в оккупированном Крыму
В сообщении о введении санкций Белый дом вспомнил и об Украине. Там отметили: осуждают эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым Россия прибегает в оккупированном Крыму.
Поэтому в партнерстве с ЕС, Великобританией, Австралией и Канадой санкционируют 8 физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму. Деятельность России у границ с Украиной США назвали "односторонней провокацией".
Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины,
– заявил Белый дом.
Напоследок Белый дом призвал Россию немедленно прекратить накапливать войска и вести агрессивную риторику.
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