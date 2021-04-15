Администрация президента США ввела новые санкции против России. Соответствующий указ 15 апреля уже подписал Байден.

Ограничения вводят из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году. Санкции являются ответом на "предполагаемые неправомерные действия", в частности взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы президента.

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Новые санкции США: подробности

Этот пакет санкций, как отмечают в Белом доме, направлен прекратить вредную иностранную деятельность российского правительства.

Эти санкции сигнализируют о том, что США положат еще большие стратегические и экономические затраты на Россию, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия,

– заявили в Белом доме.

Новые ограничения для России:

Штаты высылают 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их состав, как заявляет Белый дом, входят представители российских спецслужб.

из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их состав, как заявляет Белый дом, входят США вводят санкции против 32 российских физических лиц и организаций.

Санкции накладывают на 6 российских технологических компаний.

С 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

"Эта директива предоставляет полномочия правительству США расширять санкции против России относительно ее государственного долга", – объясняют в Байдена.

На какие компании накладывают санкции:

Технополис "ЭРА";

АО "Пасит";

Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных пристройте и автоматики безопасности";

ООО "Необит";

АО "ПЕРЕДОВЫЕ Системные технологии";

АО "Позитив Технолоджиз"

Санкции из-за деятельности России в оккупированном Крыму

В сообщении о введении санкций Белый дом вспомнил и об Украине. Там отметили: осуждают эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым Россия прибегает в оккупированном Крыму.

Поэтому в партнерстве с ЕС, Великобританией, Австралией и Канадой санкционируют 8 физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму. Деятельность России у границ с Украиной США назвали "односторонней провокацией".

Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины,

– заявил Белый дом.

Напоследок Белый дом призвал Россию немедленно прекратить накапливать войска и вести агрессивную риторику.

Обратите внимание! 13 апреля у Путина и Байдена состоялся телефонный разговор. В нем президент США подчеркнул, что его государство будет защищать собственные интересы. Кроме того, призвал Россию к деэскалации ситуации на Востоке Украины.

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