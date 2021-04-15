США ввели нові санкції проти Росії
Адміністрація президента США запровадила нові санкції проти Росії. Відповідний указ 15 квітня уже підписав Джозеф Байден.
Джерело:The White House
Обмеження вводять через втручання Росії у вибори США у 2020 році. Санкції є відповіддю на "передбачувані неправомірні дії", зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.
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Нові санкції США: подробиці
Цей пакет санкцій, як зазначають у Білому домі, направлений припинити шкідливу іноземну діяльність російського уряду.
Нові обмеження для Росії:
- Штати висилають 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. До їхнього складу, як заявляє Білий дім, входять представники російських спецслужб.
- США вводять санкції проти 32 російських фізичних осіб і організацій.
- Санкції накладають на 6 російських технологічних компаній.
- З 14 червня 2021 року фінансовим установам США заборонено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.
"Ця директива надає повноваження уряду США розширювати санкції проти Росії щодо її державного боргу", – пояснюють у Байдена.
На які компанії накладають санкції:
- Технополіс "ЕРА";
- АО "Пасит";
- Федеральна державна автономна наукова установа "Науково-дослідний інститут спеціалізованіх обчислювальних прістроїв і автоматики безпеки";
- ТОВ "Необит";
- АО "ПЕРЕДОВІ Системні технології";
- АО "Позитив Технолоджіз"
Санкції через діяльність Росії в окупованому Криму
У повідомленні про введення санкцій Білий дім згадав і про Україну. Там зазначили: засуджують ескалацію Росії на кордоні з Україною і репресії, до яких Росія вдається в окупованому Криму.
Відтак у партнерстві з ЄС, Великобританією, Австралією та Канадою санкціонують 8 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з постійною окупацією та репресіями Росії в Криму. Діяльність Росії біля кордонів з Україною США назвали "односторонньою провокацією".
Трансатлантичне співтовариство єдинодушно підтримує Україну проти односторонніх російських провокацій вздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України,
– заявив Білий дім.
Наостанок Білий дім закликав негайного припинити Росію накопичувати війська та вести агресивну риторику.
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