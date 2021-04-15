Адміністрація президента США запровадила нові санкції проти Росії. Відповідний указ 15 квітня уже підписав Джозеф Байден.

Обмеження вводять через втручання Росії у вибори США у 2020 році. Санкції є відповіддю на "передбачувані неправомірні дії", зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.

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Нові санкції США: подробиці

Цей пакет санкцій, як зазначають у Білому домі, направлений припинити шкідливу іноземну діяльність російського уряду.

Ці санкції сигналізують про те, що США покладуть ще більші стратегічні та економічні витрати на Росію, якщо вона продовжить або посилить свої дестабілізаційні міжнародні дії,

– заявили у Білому домі.

Нові обмеження для Росії:

Штати висилають 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. До їхнього складу, як заявляє Білий дім, входять представники російських спецслужб .

з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. До їхнього складу, як заявляє Білий дім, входять . США вводять санкції проти 32 російських фізичних осіб і організацій .

. Санкції накладають на 6 російських технологічних компаній .

. З 14 червня 2021 року фінансовим установам США заборонено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.

"Ця директива надає повноваження уряду США розширювати санкції проти Росії щодо її державного боргу", – пояснюють у Байдена.

На які компанії накладають санкції:

Технополіс "ЕРА";

АО "Пасит";

Федеральна державна автономна наукова установа "Науково-дослідний інститут спеціалізованіх обчислювальних прістроїв і автоматики безпеки";

ТОВ "Необит";

АО "ПЕРЕДОВІ Системні технології";

АО "Позитив Технолоджіз"

Санкції через діяльність Росії в окупованому Криму

У повідомленні про введення санкцій Білий дім згадав і про Україну. Там зазначили: засуджують ескалацію Росії на кордоні з Україною і репресії, до яких Росія вдається в окупованому Криму.

Відтак у партнерстві з ЄС, Великобританією, Австралією та Канадою санкціонують 8 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з постійною окупацією та репресіями Росії в Криму. Діяльність Росії біля кордонів з Україною США назвали "односторонньою провокацією".

Трансатлантичне співтовариство єдинодушно підтримує Україну проти односторонніх російських провокацій вздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України,

– заявив Білий дім.

Наостанок Білий дім закликав негайного припинити Росію накопичувати війська та вести агресивну риторику.

Зверніть увагу! 13 квітня Путін і Байден мали телефонну розмову. У ній президент США наголосив, що його держава захищатиме власні інтереси. Окрім того, закликав Росію до деескалації ситуації на Сході України.