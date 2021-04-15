По состоянию на начало апреля 2021 года под персональными международными санкциями оказались 543 украинских граждан. В то же время Россия превзошла нас в этом – аж 730 россиян оказались в санкционных списках.

Меньше всего в санкционных списках ООН, ЕС, США, Великобритании, Австралии, Канады и Африки белорусов – лишь 189 человек.

Важно США введут новые санкции против России, – СМИ

В целом ограничительные меры вводили против украинцев, россиян и белорусов:

Министерство финансов США;

правительство Канады

Казначейство Ее Величества королевы Великобритании;

Департамент иностранных дел и торговли Австралии;

Африканский банк развития;

Совбез ООН;

ЕС.

Обратите внимание! Санкции – это инструмент внешней политики и экономического давления. Государства все чаще используют санкции при решении международных конфликтов, для поддержания мира и безопасности в мире, с целью качественного управления в мировой финансовой индустрии.

США

Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) внесло в список лиц, на которых распространяются санкционные нормы, предусмотренные Законом о специальных экономических мерах и Законом о правосудии в отношении жертв коррумпированных иностранных должностных лиц.

Под санкциями находятся: 202 украинцы, 129 россиян. Подавляющее большинство записей касается темы нарушение конституции, суверенитета и территориальной целостности Украины. 55 записей касательно белорусов касаются грубых и систематических нарушений прав человека, насилия и фальсификаций во время президентских выборов в Беларуси.

Как начинались протесты в Беларуси: смотрите видео

Великобритания

В санкционном списке находятся 79 украинцев, 110 граждан России и 43 гражданина Беларуси. Санкции ввели из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, составляют 95% всех записей относительно украинцев в этом списке.

Они, в основном, связаны с аннексией Крыма и поддержкой Москвой самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР". Ограничительные меры ЕС заключаются в замораживании активов физических и юридических лиц, а также в ограничении права въезда и передвижения по территории государств-членов ЕС для физических лиц.

Австралия

Сводный санкционный список Департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии содержит имена 54 украинцев, 47 россиян и 2 белорусов. Все записи об украинцах и белорусах, а также 64% записей касательно россиян относятся программе Autonomous (Ukraine). Лица являются организаторами или соучастниками действий, которые понесли угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, и составляют для страны угрозу.



За что украинцы, россияне и белорусы попадают под санкции / Фото YouControl

ООН

В сводном санкционном списке Африканского банка развития находятся 5 украинцев и 2 россиян. Санкции налагаются на лиц, участвовавших в принудительных, оговоренных, коррумпированных, мошеннических или препятствующих действиях в пределах санкционной системы банка.