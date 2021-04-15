Администрация Байдена готова принять новые санкции против российских физических и юридических лиц. На этот раз ограничения наложат из-за вмешательства в выборы президента США.

Санкции будут ответом на "предполагаемые неправомерные действия", в частности взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы в США. Об этом СМИ сообщили собственные источники.

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Новые санкции против России: что известно

Новые меры могут ввести в четверг, 15 апреля. Они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.

Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, а среди них и дипломаты.

Обратите внимание! 13 апреля Путин и Байден имели телефонный разговор. В нем президент США подчеркнул, что его государство будет защищать собственные интересы. Кроме того, призвал Россию к снижению эскалации на Востоке Украины.

Санкции могут коснуться государственного долга России

The New York Times со ссылкой на свои источники пишет, что новые ограничения могут коснуться суверенного долга России. Ограничения на госдолг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации. Поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков.

Между тем издание CNN сообщает, что свои санкции против России введет и Европейский Союз. Они также будут касаться вмешательства России в выборы.

Информация о введении такого пакета санкций предварительно появилась еще 8 апреля. Тогда ряд СМИ сообщали о том, что Байден готовит новые ограничения.

Санкции США против России: коротко