США введут новые санкции против России, – Bloomberg
Администрация Байдена готова принять новые санкции против российских физических и юридических лиц. На этот раз ограничения наложат из-за вмешательства в выборы президента США.
Источник:Bloomberg
Санкции будут ответом на "предполагаемые неправомерные действия", в частности взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы в США. Об этом СМИ сообщили собственные источники.
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Новые санкции против России: что известно
Новые меры могут ввести в четверг, 15 апреля. Они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.
Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, а среди них и дипломаты.
Санкции могут коснуться государственного долга России
The New York Times со ссылкой на свои источники пишет, что новые ограничения могут коснуться суверенного долга России. Ограничения на госдолг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации. Поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков.
Между тем издание CNN сообщает, что свои санкции против России введет и Европейский Союз. Они также будут касаться вмешательства России в выборы.
Информация о введении такого пакета санкций предварительно появилась еще 8 апреля. Тогда ряд СМИ сообщали о том, что Байден готовит новые ограничения.
Санкции США против России: коротко
- США имеет сразу несколько пакетов санкций для России, они введены в силу разных причин,
- 17 марта 2021 года США ввели новые санкции против России из-за Навального и Скрипалей.
- В декабре 2020 года США включили санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет и призвали компании прекратить работу, в противном случае их ждут санкции.
- В марте 2021 года американские сенаторы призвали Джозефа Байдена ввести новые ограничения против газопровода. Впрочем, пока они еще не введены.
- Другой пакет санкций касается оккупации Крыма. Антироссийские санкции ввели в 2014 году и с июля 2016 года ограничения продлевают каждые 6 месяцев.
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