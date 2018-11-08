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      США ввели новые санкции против России: кто попал в "черный список"

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      В Минфине США обнародовали новый санкционный список в отношении России из-за ее действий в Крыму и на Донбассе: кто туда попал
      В Минфине США обнародовали новый санкционный список в отношении России из-за ее действий в Крыму и на Донбассе: кто туда попал / Соцсети

      Соединенные Штаты ввели новые финансовые ограничения против России. По словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, эти санкции связаны с Крымом и Донбассом, а касаться они трёх лиц и девяти предприятий из РФ.

      Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил лица тех, кто попал под санкции. Соответствующая информация появилась на сайте ведмоства.

      Читайте также: США расширили санкции против России из-за Крыма и Донбасса: объяснение Волкера

      Так, в "черный список" Минфина США попали такие физические лица, имеющие отношение к оккупации Россией Крыма и Донбасса:

      Александр Басов (родился 16 октября 1971 года): он является одним из руководителей так называемого "министерства госбезопасности" ЛНР ", в свое время занимал высокую должность в СБУ;

      –  Андрей Сушко (родился 23 января 1976 года): он является уроженцем Крыма – родился в поселке Ленинское, а сейчас проживает в Керчи, в свое время служил в главном управлении СБУ в Крыму, на настоящее время работает в "крымском отделении" ФСБ России;

      –  Владимир Зарицкий (родился 15 июня 1948 года): он является уроженцем Житомирщины, в 2001–2008 годах командовал ракетными войсками и артиллерией сухопутных сил России; по информации РБК, является учредителем ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП), которая строит роскошный гостиничный комплекс недалеко от оккупированной Ялты.

      А в перечень предприятий, в отношении которых применяются новые ограничения, попали:

      – Акционерное общество "Санаторий Ай–Петри" (Ялта)

      – Акционерное общество "Санаторий Дюльбер" (Ялта)

      – Акционерное общество "Санаторий Мисхор" (Ялта)

      – Акционерное общество Крымтеплоэлектроцентраль (Симферополь)

      – ООО "Гарант-СВ" (Ялта)

      – ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (Симферополь)

      – ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург)

      – "Министерство государственной безопасности" так называемой "ЛНР" (Луганск)

      – Курорт "Мечта" (Ялта).

      В то же время в министерстве отмечают, что новые санкции касаются действий России против Украины и является внедренными по выполнению "Акта противодействия противникам Америки" (CAATSA), который принял Конгресс и был подписан президентом США в 2017 году.

      Напомним, накануне в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные санкции против России в связи с использованием со стороны Кремля химического оружия. Но в то же время в ведомстве отметили, что Вашингтон должен "тщательно определить, каким будет эффект от этих санкций на национальную безопасность".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости США Санкции Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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