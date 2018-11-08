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      В Госдепе США сделали заявление в отношении новых санкций против России

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      США введут новые санкции против России "в соответствии с законом", – Госдеп
      США введут новые санкции против России "в соответствии с законом", – Госдеп / Соцсети

      Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные санкции против России в связи с использованием со стороны Кремля химического оружия, правда Вашингтон должен "тщательно определить, каким будет эффект от этих санкций на национальную безопасность".

      Такое заявление сделал заместитель спикера Госдепа Роберт Палладино, передает "Голос Америки".

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      "Что должно произойти после сообщения Конгресса о том, что Россия отказалась гарантировать неприменение химоружия? Мы сделали то, чего от нас требует закон – проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона", –отметил он.

      Правда, на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции, Палладино заявил, что это "длительный процесс" и добавил, что США хотят ввести санкции "в полном соответствии с законом".

      Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Рассматривает ли власть США приостановлении дипломатических отношений с Москвой как один из возможных мер санкций? Госдепартамент будет действовать в соответствии с требованиями закона. Я не собираюсь предугадывать, какие именно санкции в результате будут введены против Кремля,
      подытожил дипломат.

      Напомним, недавно представитель Госдепартамента Дэвид Теслер заявил, что в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции". По его словам, сейчас Вашингтон "вдумчиво обрабатывает" следующие шаги в отношении Москвы и сообщит о них позже.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Санкции
      Источник: 24 Канал
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