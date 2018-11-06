"Не виконали умов": у США нагадали Кремлю про другу хвилю санкцій через отруєння Скрипалів

Адміністрація США звинувачує Москву у невиконанні гарантій щодо хімічної і біологічної зброї. Їх Кремлю висунув Вашингтон через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу Ед Ройс, пише ТАСС.

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За словами американського конгресмена, "адміністрація США оголосила, що Росія не виконала вимоги закону США про хімічну і біологічну зброю 1991 року".

Неприпустимо, що у адміністрації відсутній план або навіть терміни для вжиття заходів щодо другого пакету обов'язкових санкцій, встановлених законодавством США,

– написав Ройс.

Видання зазначає, що російський держдепартамент мав надати Конгресу висновок про виконання Росією умов закону США про хімічний і біологічну зброю до 6 листопада. Однак російське відомство досі не публікувало жодних документів щодо цього питання.

Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Невдовзі американський уряд оголосив про роботу другим раундом "жорстких" санкцій проти Кремля.



Тоді у конгресі також заявляли, що Росія не надала можливості США проінспектувати російські об’єкти щодо знищення хімічної зброї. Таким чином, Москва не надала гарантій незастосування хімічної зброї в майбутньому, що було умовою для незапровадження нових санкцій.