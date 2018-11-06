"Не выполнили условий": в США напомнили Кремлю о второй волне санкций за отравление Скрипачей

Администрация США обвиняет Москву в невыполнении гарантий по химическому и биологическому оружию. Их Кремлю выдвинул Вашингтон из-а отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс, пишет ТАСС.

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По словам американского конгрессмена, "администрация США объявила, что Россия не выполнила требования закона США о химическом и биологическом оружии 1991 года".

Недопустимо, что у администрации отсутствует план или даже сроки для принятия мер в отношении второго пакета обязательных санкций, установленных законодательством США,

– написал Ройс.

Издание отмечает, что российский госдепартамент должен предоставить Конгрессу вывод о выполнении Россией условий закона США о химическом и биологическом оружии до 6 ноября. Однако российское ведомство до сих пор не публиковало никаких документов по этому вопросу.

Напомним, 22 августа Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре американское правительство объявило о работе над вторым раундом "жестких" санкций против Кремля.

Тогда в конгрессе также заявляли, что Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом, Москва не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для невведения новых санкций.