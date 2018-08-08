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США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей: заявление Госдепа

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США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей
США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки 22 августа введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В заявлении также говорится, что Россия использовала нервно-паралитический газ "Новичок" для попытки убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Также отмечается, что российские власти своими действиями нарушили международное право, поэтому, согласно закону об уничтожении химического и биологического оружия, 6 августа 2018 года США приняли решение о введении антироссийских санкций.

Так, Госдеп в течение 15 дней сообщит Конгрессу о новых санкциях, после чего они вступят в силу. Это случится примерно 22 августа.

В чем именно будут заключаться санкции, в сообщении Госдепа не уточняется. The Washington Post пишет, что санкции включают запрет на продажу "определенных оборонных технологий России.

В соответствии с американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием, правительство США должно прекратить оказывать гуманитарную и финансовую помощь стране, которая использовала химоружие, запретить продажу ей вооружения, а также экспорт технологий, связанных с национальной безопасностью.

NBC News отмечает, что эти санкции "в значительной степени пересекаются" с уже введенными против России ограничениями. В случае, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия в будущем, США введут дополнительные санкции, которые, в частности, могут помешать полетам "Аэрофлота" в США  и запретят "почти любой экспорт и импорт", пишет NBC News.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Полиция Великобритании считает, что покушение на Скрипаля и его дочь организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая совершила отравление.

Теги: Новости США Новости России Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Санкции Великобритания
Источник: 24 канал
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