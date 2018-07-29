Отравление Скрипалей организовывали 2 группы из России, – СМИ

Полиция Великобритании считает, что покушение на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая осуществила отравление.

Об этом пишет The Mirror со ссылкой источник в следственных органах.

По информации издания, пока антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

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Следователи также выяснили, что емкость, в которой находилась вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Собеседник издания пояснил, что замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно приобрести только в России.

В то же время следователи опасаются того, что использованная емкость с "Новичком" в дальнейшем может находиться в Великобритании, что представляет потенциальную угрозу для жителей страны.

Ранее 24 канал сообщал, что, по данным британских чиновников, к отравлению Скрипалей причастны действующие или бывшие работники Главного разведывательного управления России.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



4 июля в британском городке Эймсбери, что вблизи Солсбери, в критическом состоянии в больницу в результате действия неизвестного вещества попали мужчина и женщина: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, которые тоже были отравлены "Новичком". Впоследствии женщина умерла.