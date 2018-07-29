Отруєння Скрипалів організовували 2 групи з Росії, – ЗМІ

Поліція Великобританії вважає, що замах на екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.

Про це пише The Mirror з посиланням джерело у слідчих органах.

За інформацією видання, наразі антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду вивчає цю версію.

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Слідчі також з’ясували, що ємність, у якій перебувала речовина, якою отруїлися Скрипалі, не може бути тим флаконом, який у червні виявили жителі Еймсбері Чарльз Роулі і Дон Стерджес. Співрозмовник видання пояснив, що замаскований під парфуми флакон був запечатаний. При цьому такий флакон можна придбати тільки в Росії.

Водночас слідчі побоюються того, що використана ємність з "Новачком" надалі може перебувати у Великій Британії, що становить потенційну загрозу для жителів країни.

Раніше 24 канал повідомляв, що, за даними британських чиновників, до отруєння Скрипалів причетні діючі або колишні працівники Головного розвідувального управління Росії.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



4 липня у британському містечку Еймсбері, що поблизу Солсбері, у критичному стані до лікарні внаслідок дії невідомої речовини потрапили чоловік і жінка: 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, яких теж було отруєно "Новачком". Згодом жінка померла.