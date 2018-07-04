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Пару поблизу Солсбері отруїли "Новачком", – Скотланд-Ярд

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Пару з Еймсбері було отруєно "Новачком"
Пару з Еймсбері було отруєно "Новачком" / Соцмережі

Очільник контртерористичного управління Скотланд-Ярду Нейл Басу заявив, що чоловіка та жінку, яких виявили у британському містечку Еймсбері та доправили у критичному стані до лікарні сусіднього Солсбері, було отруєно "Новачком", тобто тією самою речовиною, що й колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає офіційний сайт Скотланд-Ярду.

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"Цього вечора ми отримали результати досліджень з Портон-Дауна (військовий техно-парк у Великій Британії, де розташовується, зокрема, Лабораторія оборонної науки та техніки – 24 канал), які показують, що двоє осіб зазнали впливу нервово-паралітичного речовини "Новачок", – зазначив він.

Крім того, представник Скотланд-Ярду розкрив також деякі деталі інциденту. За його словами, першою було госпіталізовано 44-річну жінку. Як підкреслив Басу, службу швидкої допомоги викликали за однією з адрес в Еймсбері 30 червня близько 10:15: жінка була без свідомості, її відразу госпіталізували.

Також голова контртерористичного управління зазначив, що пізніше того ж дня, близько 15:30, за цією ж адресою знову викликали "швидку" – цього разу для 45-річного чоловіка. У підсумку його також було доправлено до лікарні, про що і проінформували поліцію.

У повідомленні сказано, що спочатку висувалася версія, згідно з якою обидва отримали отруєння після вживання наркотиків з потенційно зараженої партії. Проте 2 липня через симптоми, які проявлялися у потерпілих, зразки аналізів було направлено в лабораторію Портон Дауна.

"Після детального аналізу цих зразків ми можемо підтвердити, що чоловік і жінка зазнали впливу нервово-паралітичного речовини "Новачок", яку було ідентифіковано як ту ж речовина, якою отруїли Юлію та Сергія Скрипалів", – констатував представник Скотланд-Ярду. 

Наразі, переконує Басу, слідчі намагаються встановити, яким чином пара могла вступити у контакт з нервово-паралітичним речовиною. У розслідуванні беруть участь близько сотні представників відділу з боротьби з тероризмом.

У заяві сказано, що поліція поки не може сказати, чи був "Новачок", яким отруїлася пара з Еймсбері, з тієї ж партії, що і речовина, якою було отруєно Скрипалів.

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"Імовірність того, що ці два інциденти можуть бути пов'язаними, безсумнівно, є одним з напрямків нашого розслідування. При цьому важливо, що розслідування проводиться на основі наявних доказів і одних тільки фактів, ніяких припущень ми не робимо", – сказав він.

Водночас правоохоронці зазначили, що не отримували повідомлень про інші випадки подібного отруєння. При цьому поліція поки не має підстав вважати, що інцидент був спланованою атакою.

Нагадаємо, уранці 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні.

Теги: Розслідування Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля отруєння
Джерело: 24 Канал
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