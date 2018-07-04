Пару вблизи Солсбери отравили "Новичком", – Скотланд-Ярд

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу заявил, что мужчину и женщину, которых обнаружили в британском городке Эймсбери и доставили в критическом состоянии в больницу соседнего Солсбери, отравили "Новичком", то есть тем самым веществом, что и бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает официальный сайт Скотланд-Ярда.

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"В этот вечер мы получили результаты исследований с Портон-Дауна (военный техно-парк в Великобритании, где располагается, в частности, Лаборатория оборонной науки и техники – 24 канал), которые показывают, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", – отметил он.

Кроме того, представитель Скотланд-Ярда раскрыл также некоторые детали инцидента. По его словам, первой была госпитализирована 44-летняя женщина. Как подчеркнул Басу, службу скорой помощи вызвали по одному из адресов в Эймсбери 30 июня около 10:15: женщина была без сознания, ее сразу госпитализировали.

Также глава контртеррористического управления отметил, что позже в тот же день, около 15:30, по этому же адресу снова вызвали "скорую" – на этот раз для 45-летнего мужчины. В итоге он также был доставлен в больницу, о чем и проинформировали полицию.

В сообщении сказано, что сначала выдвигалась версия, согласно которой оба получили отравление после употребления наркотиков с потенциально зараженной партии. Однако 2 июля из-за симптомов, которые проявлялись у пострадавших, образцы анализов направлены в лабораторию Портон Дауна.

"После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить, что супруги мужчина и женщина подверглись влиянию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было идентифицировано как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", – констатировал представитель Скотланд-Ярда.

Сейчас, убеждает Басу, следователи пытаются установить, каким образом пара могла вступить в контакт с нервно-паралитическим веществом. В расследовании принимают участие около сотни представителей отдела по борьбе с терроризмом.

В заявлении сказано, что полиция пока не может сказать, был ли "Новичок", которым отравилась пара из Эймсбери, из той же партии, что и вещество, которым отравили Скрипалей.

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"Вероятность того, что эти два инцидента могут быть связаны, несомненно, является одним из направлений нашего расследования. При этом важно, что расследование проводится на основе имеющихся доказательств и одних только фактов, никаких предположений мы не делаем", – сказал он.

Вместе с тем правоохранители отметили, что не получали сообщений о других случаях подобного отравления. При этом полиция пока не имеет оснований считать, что инцидент был спланированной атакой.

Напомним, утром 4 июня в британском городке Эймсбери, который располагается недалеко от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу.