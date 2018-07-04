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В Британском Солсбери госпитализировали двух человек из-за действия "неизвестного вещества"

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В Солсбери ищут неизвестное вещество от которого пострадали два человека
В Солсбери ищут неизвестное вещество от которого пострадали два человека / Matt Dunham

Полиция английского графства Уилтшир сообщила о том, что утром, 4 июля, произошел серьезный инцидент в Солсбери и соседнем Эймсбери. Два человека оказались под действием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается что в одном из домов были обнаружены без сознания 40 летний мужчина и женщина.

Сначала предполагалось, что обоим пациентам стало плохо в результате употребления наркотических средств (кокаина или героина). Однако, впоследствии эту версию отвергли. Проводятся дополнительные обследования и анализы с целью установления вещества, которое стало причиной ухудшения состояния пациентов,
- говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на данный момент супруги находятся в больнице Солсбери и проходят необходимое лечение. Их состояние оценивается как критическое.

Места в Солсбери и Эймсбери, которые посещали пострадавшие окружены в целях безопасности.

Источник: 24 Канал
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