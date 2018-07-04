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У Британському Солсбері госпіталізували двох осіб через дію "невідомої речовини"

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У Солсбері шукають невідому речовину від якої постраждало двоє людей
У Солсбері шукають невідому речовину від якої постраждало двоє людей / Matt Dunham

Поліція англійського графства Уілтшир повідомила про те, що зранку, 4 липня, трапився серйозний інцидент в Солсбері та сусідньому Еймсбері. Двоє людей опинилися під дією невідомої речовини та були госпіталізовані в критичному стані.

Про це повідомляє РИА Новости.

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Зазначається що в одному з будинків було виявлено непритомними 40 річного чоловіка та жінку.

Спочатку припускалося, що обидвом пацієнтам стало погано в результаті вживання наркотичних засобів (кокаїну або героїну). Однак, згодом цю версію відкинули. Наразі проводяться додаткові обстеження та аналізи з метою встановлення речовини, яка стала причиною погіршення стану пацієнтів,
– йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що на даний момент чоловік та жінка знаходяться у лікарні Солсбері та проходять необхідне лікування. Їхній стан оцінюється як критичний.

Місця у Солсбері та Еймсбері, які відвідували потерпілі оточені з метою безпеки.

Джерело: 24 Канал
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