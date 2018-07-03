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Отруєння Скрипаля: британська поліція зробила прорив у розслідуванні

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Правоохоронці вийшли на слід злочинців, які вчинили замах на них та заявляють, що зловмисників було щонайменше двоє
Правоохоронці вийшли на слід злочинців, які вчинили замах на них та заявляють, що зловмисників було щонайменше двоє / фото з відкритих джерел

Британська поліція зробила прорив у розслідуванні справи про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Правоохоронці вийшли на слід злочинців, які вчинили замах на них та заявляють, що зловмисників було щонайменше двоє.

Про це інформує The Sun.

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Поліцейські, які займаються боротьбою із тероризмом та детективи витратили тижні, полюючи за кілером, озброєним нервовопаралітичним речовиною "Новачок". Його мішенню були російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. І зараз вони (поліцейські – 24 канал) переконані, що досягли великого прориву в розслідуванні,
– зазначають у виданні.

За даними ЗМІ, у якому посилаються на власні джерела в поліції, на Скрипалів здійснили замах дві особи, які покинули Лондон через добу після спроби вбивства, скоєного від імені Кремля.

У публікації зазначається, що британська поліція має намір "сфокусувати увагу на пошуку, як мінімум, двох підозрюваних, які ймовірно мають тісні зв'язки з Росією", та притягнути їх до відповідальності.

Втім, як пише видання, досягти цього буде складно, оскільки наразі вони перебувають в Росії. 

Теги: Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Поліція Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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