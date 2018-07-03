Отруєння Скрипаля: британська поліція зробила прорив у розслідуванні

Британська поліція зробила прорив у розслідуванні справи про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Правоохоронці вийшли на слід злочинців, які вчинили замах на них та заявляють, що зловмисників було щонайменше двоє.

Про це інформує The Sun.

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Поліцейські, які займаються боротьбою із тероризмом та детективи витратили тижні, полюючи за кілером, озброєним нервовопаралітичним речовиною "Новачок". Його мішенню були російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. І зараз вони (поліцейські – 24 канал) переконані, що досягли великого прориву в розслідуванні,

– зазначають у виданні.

За даними ЗМІ, у якому посилаються на власні джерела в поліції, на Скрипалів здійснили замах дві особи, які покинули Лондон через добу після спроби вбивства, скоєного від імені Кремля.

У публікації зазначається, що британська поліція має намір "сфокусувати увагу на пошуку, як мінімум, двох підозрюваних, які ймовірно мають тісні зв'язки з Росією", та притягнути їх до відповідальності.

Втім, як пише видання, досягти цього буде складно, оскільки наразі вони перебувають в Росії.