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Російського військового розвідника отруїли у Великобританії, – ЗМІ

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Сергій Скрипаль
Сергій Скрипаль / Соцмережі

У місті Солсбері, що у Сполученому королівстві, було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду. Також було отруєно 30-річну жінку. Інцидент трапився ще вчора, 4 березня, але про нього стало відомо лише увечері 5 числа.

Як повідомляє BBC, походження отрути залишається невідомим. Salisbury Journal пише, поліція підозрює, що отруйна речовина була фентанілом, але ця інформація поки офіційно є непідтвердженою.

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Зазначається, що чоловікові та жінці стало погано під час відвідин торгового центру, відтак їх доправили до лікарні. Наразі екс-розвідник і жінка перебувають у критичному стані в реанімації. За словами правоохоронців, видимих пошкоджень на їхніх тілах немає.

Як передає Sky News із посиланням на поліцію, обидвох потерпілих було знайдено без свідомості на лаві. Свідки своєю чергою розповіли, що вони "виглядали так, ніби прийняли щось дуже сильне".

"Чоловік хаотично рухав руками, в очах – порожнеча. Дівчина вткнулась в нього обличчям, ніби заснула, очевидно втратила свідомість. Чесно кажучи, вони були явно не в собі", – каже одна із очевидців.

У зв’язку із вищезазначеним влада оголосила про надзвичайну ситуацію: торговий центр і деякі інші райони міста було оточено, оскільки фахівці у повному обладунку проводили там дезінфекцію. Крім того, деякий час приймальне відділення лікарні було закритим.

Зауважимо, що спочатку особи потерпілих були невідомими, однак згодом британські ЗМІ з'ясували, що отруєний чоловік – це російський розвідник Сергій Скрипаль, якого засудили за шпигунство на користь Великобританії, а потім в рамках обміну передали Лондону.

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Наразі правоохоронці розслідують подію. Зокрема, поліція приїхала до помешкання Скрипаля та перебувала там тривалий час.

Сусіди колишнього військового описують як привітного чоловіка. За їхніми словами, кілька років тому у нього померла дружина.

Що відомо про Сергія Скрипаля. Він служив у ГРУ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці. Як пишуть ЗМІ, він був агентом розвідки, що працюють під прикриттям в Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, який на той час відсидів 5,5 років. Після цього його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року, в тому числі Анну Чапман.

Теги: Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Кримінальні новини отруєння
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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