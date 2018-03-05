Российского военного разведчика отравили в Великобритании, – СМИ

Накануне в городе Солсбери, в Соединенном королевстве, был отравлен 66-летний бывший военный разведчик Сергей Скрипаль, которого в 2016 году в России осудили за госизмену. Также была отравлена 30-летняя женщина. Инцидент произошел еще вчера, 4 марта, но о нем стало известно только вечером 5 числа.

Как сообщает BBC, происхождение яда остается неизвестным. Salisbury Journal пишет, полиция подозревает, что ядовитое вещество была фентанилом, но эта информация пока официально является неподтвержденной.

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Отмечается, что мужчине и женщине стало плохо во время посещения торгового центра, затем их доставили в больницу. Сейчас экс-разведчик и женщина находятся в критическом состоянии в реанимации. По словам правоохранителей, видимых повреждений на их телах нет.

Как передает Sky News со ссылкой на полицию, обоих пострадавших нашли без сознания на скамейке. Свидетели в свою очередь рассказали, что они "выглядели так, будто приняли что-то очень сильное".

"Мужчина хаотично двигал руками, в глазах – пустота. Девушка вткнулась в него лицом, будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", – говорит одна из очевидцев.

В связи с вышеизложенным власти объявили о чрезвычайной ситуации: торговый центр и некоторые другие районы города были окружены, поскольку специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Кроме того, приемное отделение больницы было закрыто некоторое время.

|#RoyaumeUni : Dans un état très critique, un ex-espion russe réfugié en Grande-Bretagne est actuellement soigné dans un hôpital de #Salisbury après avoir été en contact avec une « substance inconnue » (BBC). pic.twitter.com/yzD1BN8Baq — Le Globe (@LeGlobe_info) 5 березня 2018 р.

Заметим, что сначала личности потерпевших были неизвестными, однако впоследствии британские СМИ выяснили, что отравлен человек - это российский разведчик Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондона.

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Сейчас правоохранители расследуют событие. В частности, полиция приехала в дом Скрипаля и находилась там длительное время.

Соседи бывшего военного описывают как приветливого мужчины. По их словам, несколько лет назад у него умерла жена.

Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы. Как пишут СМИ, он был агентом разведки, работающим под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. По информации, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который в то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.