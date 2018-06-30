У Солсбері через отруєння Скрипалів проведуть День Збройних сил Великобританії у 2019 році

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що в Солсбері приймуть Національний день Збройних Сил наступного року для вшанування того, що місто справлялося з наслідками нападу на Скрипалів.

Про це повідомив сайт The Guardian.

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Прем'єр-міністр відвідає цього року Лендудно (північний Уельс), де вона, як очікується, привітає військовослужбовців, які вирішили наслідки отруєння російського колишнього подвійного агента Сергія Скріпала та його дочки Юлі. Тереза Мей додала, що відповідь військових на атаку нервово-паралітичною речовиною гідна відзнаки.

Провівши тут День Збройних сил наступного року, ми також відзначимо величезну стійкість та дух Солсбері і продемонструємо, що воно відкрите для бізнесу. Це чудове місто, багате на військову історію та є прекрасним місцем для відвідування,

– наголосила голова британського уряду.

Влада Британії хоче продемонструвати, що місто відкрите для бізнесу. Також зазначили, що в місті відбудуться міжнародні спортивні змагання "Ігри Нескорених-2019".

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що місто Солсбері, де були отруєні екс-шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, безпечне для людей.