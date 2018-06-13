Санкції проти Росії: Тереза Мей зробила серйозну заяву

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що буде наполягати на посиленні санкцій проти Російської Федерації на саміті лідерів ЄС, що відбудеться наприкінці червня.

Про це політик сказала під час виступу в Британському парламенті, передає видання Reuters.

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Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії,

– заявила Мей.

На думку британської прем'єр-міністра, антиросійські санкції ще можна посилити в інших сферах.

"Насправді, я думаю, що є деякі області, де ми повинні підсилити цей режим санкцій", – додала вона.

Нагадаємо, 11 червня Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її кібердіяльність. Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.