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США ввели нові санкції проти Росії

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Санкції проти Росії
Санкції проти Росії / nformnapalm.org

Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її кібердіяльність.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, рішення ухвалило Міністерство фінансів США. Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.

Під санкції потрапили Володимир Каганський, якого Мінфін США називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чириков.

"З 2007 року "Дайвтехносервіс" поставляв різне підводне обладнання російським відомствам, в тому числі ФСБ. У 2011 році "Дайвтехносервіс" отримав контракт на створення підводного апарата для ФСБ вартістю 1,5 мільйона доларів",
– сказано в повідомленні Мінфіну США.

Також США запровадили персональні санкції проти Лівії.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наказав представникам його країни не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7). У Держдумі побачили у цьому добрий знак для Російської Федерації.

Також 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме на перегляді санкцій, які Захід ввів проти Російської Федерації.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини США Санкції Лівія
Джерело: 24 Канал
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