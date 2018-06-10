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Трамп зі скандалом відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту G7

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Трамп не підписав підсумкове комюніке саміту G7
Трамп не підписав підсумкове комюніке саміту G7 / Peopletalk.ru

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав представникам його країни не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7) у Канаді. При цьому Трамп висунув низку звинувачень на адресу прем’єра Канади Джастіна Трюдо.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядаємо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!", – написав Трамп.

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Американський лідер також назвав "нечесною та слабкою" поведінку канадського прем’єра на саміті "Великої сімки".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поводився так лагідно і м'яко під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після мого від'їзду, заявивши, що "мита США були образливими", і він "не дасть сісти собі на шию". Дуже нечесно і слабко. Наші мита – це відповідь на його 270% на молочні продукти США!,
– обурився президент США.

Зазначимо, що Трамп покинув саміт G7 до оприлюднення підсумкового комюніке. Із Канади президент США вилетів у Сінгапур, де через кілька днів зустрінеться із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

У свою чергу перед цим Трюдо назвав саміт G7 "вкрай успішним" та заявив, що комюніке узгоджене усіма сімома країнами.

Теги: Новини політики Велика сімка Дональд Трамп Новини США Канада Джастін Трюдо
Джерело: 24 канал
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