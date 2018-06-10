Трамп зі скандалом відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав представникам його країни не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7) у Канаді. При цьому Трамп висунув низку звинувачень на адресу прем’єра Канади Джастіна Трюдо.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядаємо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!", – написав Трамп.

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Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Американський лідер також назвав "нечесною та слабкою" поведінку канадського прем’єра на саміті "Великої сімки".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поводився так лагідно і м'яко під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після мого від'їзду, заявивши, що "мита США були образливими", і він "не дасть сісти собі на шию". Дуже нечесно і слабко. Наші мита – це відповідь на його 270% на молочні продукти США!,

– обурився президент США.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Зазначимо, що Трамп покинув саміт G7 до оприлюднення підсумкового комюніке. Із Канади президент США вилетів у Сінгапур, де через кілька днів зустрінеться із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

У свою чергу перед цим Трюдо назвав саміт G7 "вкрай успішним" та заявив, що комюніке узгоджене усіма сімома країнами.