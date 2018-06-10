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"Велика сімка" схвалила важливе для України комюніке: Росії загрожують нові санкції

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G7 засудила анексію Криму та пригрозила Росії новими санкціями
G7 засудила анексію Криму та пригрозила Росії новими санкціями / Фото з вільних мереж

Лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це мовиться в опублікованому на сайті саміту G7 документі.

Країни G7 також пообіцяли продовжувати допомагати Україні в реалізації її реформ.

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У комюніке наголошується, що продовження санкцій проти Росії пов'язане виключно з тим, що вона "не продемонструвала повного виконання своїх зобов'язань у мінських домовленостях та поваги суверенітету України".

Ми повністю підтримуємо зусилля в межах нормандського формату та ОБСЄ для вирішення конфлікту у Східній Україні. Якщо буде потрібно, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії,
– зазначається в документі.

Водночас країни "Великої сімки" планують і надалі підтримувати громадянське суспільство Росії і продовжувати залучати країну до вирішення регіональних криз та глобальних викликів.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Росії Новини політики Велика сімка Санкції Мінські домовленості Нормандський формат
Джерело: 24 канал
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