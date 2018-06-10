"Велика сімка" схвалила важливе для України комюніке: Росії загрожують нові санкції

Лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це мовиться в опублікованому на сайті саміту G7 документі.

Країни G7 також пообіцяли продовжувати допомагати Україні в реалізації її реформ.

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У комюніке наголошується, що продовження санкцій проти Росії пов'язане виключно з тим, що вона "не продемонструвала повного виконання своїх зобов'язань у мінських домовленостях та поваги суверенітету України".

Ми повністю підтримуємо зусилля в межах нормандського формату та ОБСЄ для вирішення конфлікту у Східній Україні. Якщо буде потрібно, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії,

– зазначається в документі.

Водночас країни "Великої сімки" планують і надалі підтримувати громадянське суспільство Росії і продовжувати залучати країну до вирішення регіональних криз та глобальних викликів.