"Большая семерка" приняла важное для Украины коммюнике: России грозят новые санкции

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Об этом говорится в опубликованном на сайте документе саммита G7.

Страны G7 также пообещали продолжать помогать Украине в реализации реформ.

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В коммюнике отмечается, что продление санкций против России связано исключительно с тем, что она "не продемонстрировала полного выполнения своих обязательств в минских договоренностях и уважения суверенитета Украины".

Мы полностью поддерживаем усилия в рамках нормандского формата и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если потребуется, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия,

– отмечается в документе.

Вместе с тем страны "Большой семерки" планируют и дальше поддерживать гражданское общество России и продолжать привлекать страну к решению региональных кризисов и глобальных вызовов.