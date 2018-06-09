G7 создаст подразделение для подавления вражеских действий России

9 июня на саммите в канадской провинции Квебек страны "Большой семерки" согласились на создание специального подразделения быстрого реагирования для борьбы с враждебными действиями и пропагандой таких стран, как Россия.

Об этом сообщил сайт The Guardian.

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Лидеры стран-участниц G7 раскритиковали предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав "Большой восьмерки".

Мы должны напомнить себе, почему "Большая восьмерка" стала G7 – это было потому, что Россия незаконно присоединила Крым. Мы видели злонамеренную деятельность со стороны России разными способами,

– отметила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Поэтому страны решили обсудить детали предложений для подразделения быстрого реагирования на двусторонних встречах с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита G7.

Мы организуемся и мы будем предпринимать скоординированные действия против тех, кто пытается нарушить международную систему, основанную на определенных правилах,

– добавила Мэй.

Премьер-министр Великобритании заверила, что такая деятельность "поможет прекратить враждебные действия государства и ложное ощущение безнаказанности, продемонстрировать наше сознание своей деятельности и подчеркнуть нашу непоколебимую готовность защищать себя".

Напомним, что представители стран Европейского союза на встрече G7 в Канаде согласились, что условия для входа России в группу стран с развитой экономикой еще не были выполнены. Меркель подчеркнула, что "это была общая мысль" Германии, Франции, Италии и представителей ЕС.