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G7 створить підрозділ для придушення ворожих дій Росії

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G7 створить підрозділ для придушення ворожих дій Росії
G7 створить підрозділ для придушення ворожих дій Росії / qha.com.ua

9 червня на саміті в канадській провінції Квебек країни "Великої сімки" погодилися на створення спеціального підрозділу швидкого реагування для боротьби з ворожими діями і пропагандою таких країн, як Росія.

Про це повідомив сайт The Guardian.

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Лідери країн-учасниць G7 розкритикували пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію до складу "Великої вісімки".

Ми повинні нагадати собі, чому "Велика вісімка" стала G7 – це було тому, що Росія незаконно приєднала Крим. Ми бачили зловмисну ​​діяльність зі сторони Росії різними способами,
– зазначила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Тому країни вирішили обговорити деталі пропозицій для підрозділу швидкого реагування на двосторонніх зустрічах з президентом Франції Еммануелем Макрон та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель під час саміту G7.

Ми організовуємося і ми будемо вживати скоординовані дії проти тих, хто намагається порушити міжнародну систему, засновану на певних правилах,
– додала Мей.

Прем'єр-міністр Великобританії запевнила, що така діяльність "допоможе припинити ворожі дії держави та помилкове відчуття безкарності, продемонструвати нашу свідомість своєї діяльності та підкреслити нашу непохитну готовність захищати себе".

Нагадаємо, що представники країн Європейського союзу на зустрічі G7 у Канаді погодилися, що умови для входу Росії до групи країн з розвиненою економікою ще не були виконані. Меркель підкреслила, що "це була спільна думка" Німеччини, Франції, Італії та представників ЄС.

Теги: Новини політики Новини Росії Велика сімка Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
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