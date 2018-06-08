Меркель пояснила, чому Росія не може повернутися до "Великої вісімки"

Представники країн Європейського союзу на зустрічі G7 у Канаді погодилися, що умови для входу Росії до групи країн з розвиненою економікою ще не були виконані.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Reuters.

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Ми всі погодилися з тим, що повернення Росії на саміти "Великої сімки" не відбудеться, поки не буде досягнуто суттєвого прогресу в зв'язку з українською проблемою,

– наголосила вона.

Німецька канцлер підкреслила, що "це була спільна думка" Німеччини, Франції, Італії та представників ЄС.

Окрім того, Меркель зауважила, що поки зарано говорити про те, чи зможуть лідери G7 випустити спільну заяву за підсумками зустрічі. За її словами, якщо спільної заяви випущено не буде, це буде підтвердженням того, що країни не прийшли до якої-небудь угоди.

"Лідери G7 ще не обговорювали питання клімату і торгівлі, які є найбільш чутливими", – зазначила вона.

На думку Меркель, цьогорічний саміт найбільших індустріальних держав "може бути найскладнішим самітом "Великої сімки" за останні десятиліття".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.