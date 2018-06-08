Трамп закликав повернути Росію у "Велику вісімку"

У п'ятницю, 8 червня, президент США Дональд Трамп запропонував знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена за анексію Криму.

Про це пише The New York Times.

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За інформацією агентства Reuters, Трамп також запропонував допустити Росію на переговори на вищому рівні "Великої сімки" в Канаді.

BREAKING: Trump calls for Russia, ousted from group of leading industrial nations after annexing Crimea, to be reinstated. — The Associated Press (@AP) 8 червня 2018 р.

На його слова вже відреагував прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми робимо акцент на інших форматах", – зазначив прес-секретар.

Крім того, в Twitter американского президента з'явилися пости з критикою країн G7.

"Я їду в Канаду на G7 для переговорів, які будуть в основному зосереджені на давній недоброякісній торгівлі, яка здійснюється проти Сполучених Штатів", – написав Дональд Трамп.