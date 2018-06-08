Трамп призвал вернуть Россию в "Большую восьмерку"
В пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп предложил снова принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была удалена за аннексию Крыма,
Об этом пишет The New York Times.
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По информации агентства Reuters, Трамп также предложил допустить Россию на переговоры на высшем уровне "Большой семерки" в Канаде.
На его слова уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы делаем акцент на других форматах", – отметил пресс-секретарь.
Кроме того, в Twitter американского президента появились посты с критикой стран G7.
"Я еду в Канаду на G7 для переговоров, которые будут в основном сосредоточены на давней недобросовестной торговле, которая осуществляется против Соединенных Штатов", – написал Дональд Трамп.