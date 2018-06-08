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Кім Чен Ин прибуде до Сінгапуру за два дні до зустрічі з Трампом

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Кім Чен Ин прибуде до Сінгапуру за два дні до зустрічі з Трампом

Лідер КНДР Кім Чен Ин планує вирушити до Сінгапуру, де запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом, 10 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

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Зустріч лідерів КНДР та США відбудеться 12 червня. Вона пройде в готелі Капелла на острові Сентоса в Сінгапурі.

Як повідомляють засоби масової інформації, президент США Дональд Трамп прибуде на авіабазу Пайя Лебар. Цей воєнний о'бєкт використовувався раніше для візитів попередніми президентами США. 

Наразі програми поїздок та зустрічі невідомі, делегації країн не публікували інформації щодо цього.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн.

Держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Вашингтон та Пхеньян не змогли скоординувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.

30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Острів Сентоза Це один з 63 островів, з яких складається Сінгапур. Площа острова – лише 500 гектарів. Там розташовані курортні резиденції класу люкс, приватні яхтові причали і поля для гольфу, але в минулому Сентоза була ареною досить похмурих подій: на острові панували пірати, кровопролиття і війна.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Кім Чен Ин КНДР
Джерело: 24 Канал
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