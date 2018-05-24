Трамп скасував довгоочікувану зустріч з Кім Чен Ином у Сингапурі
Історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн Дональд Трамп і Кім Чен Ин так і не відбудеться. Раніше цей захід було заплановано у Сингапурі, відбутися він мав 12 червня.
Про це заявив господар Білого дому у листі до очільника КНДР.
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У посланні, зокрема, зазначається, що Вашингтон і Пхеньян довго обговорювали зустріч лідерів двох країн, яка повинна була пройти 12 червня в Сінгапурі.
"Я дуже хотів зустрітися з вами. На жаль, після ваших останніх заяв, в яких відчувалася відкрита ворожість, я вважаю недоречним проведення цього саміту. Зустріч у Сінгапурі не відбудеться", – заявив Трамп.
Політик також зауважив, що КНДР неодноразово згадувала про свій ядерний потенціал.
"Ви говорите про можливості своєї ядерної зброї, але наші можливості є настільки великими, що я молю Бога про те, щоб ми його ніколи не використовували", – підкреслив американський президент.
Водночас лідер США наголосив на важливості налагодження діалогу з КНДР і подякував за звільнення американських заручників. За його словами, це був "гарний жест".
"Коли-небудь я сподіваюся зустрітися з Вами. Якщо Ви зміните свої підходи і захочете зустрітися, не соромтеся – дзвоніть, пишіть. Зараз весь світ і КНДР зокрема позбулися відмінного шансу на мир і майбутнє процвітання. Ця втрачена можливість – воістину сумний момент для світової історії", – додав він.
Нагадаємо, планувалося, що президент США Дональд Трамп офіційно зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня у Сінгапурі. Згодом влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з лідером Сполучених Штатів, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.