Трамп скасував довгоочікувану зустріч з Кім Чен Ином у Сингапурі

Історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн Дональд Трамп і Кім Чен Ин так і не відбудеться. Раніше цей захід було заплановано у Сингапурі, відбутися він мав 12 червня.

Про це заявив господар Білого дому у листі до очільника КНДР.

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У посланні, зокрема, зазначається, що Вашингтон і Пхеньян довго обговорювали зустріч лідерів двох країн, яка повинна була пройти 12 червня в Сінгапурі.

"Я дуже хотів зустрітися з вами. На жаль, після ваших останніх заяв, в яких відчувалася відкрита ворожість, я вважаю недоречним проведення цього саміту. Зустріч у Сінгапурі не відбудеться", – заявив Трамп.

Політик також зауважив, що КНДР неодноразово згадувала про свій ядерний потенціал.

"Ви говорите про можливості своєї ядерної зброї, але наші можливості є настільки великими, що я молю Бога про те, щоб ми його ніколи не використовували", – підкреслив американський президент.

Водночас лідер США наголосив на важливості налагодження діалогу з КНДР і подякував за звільнення американських заручників. За його словами, це був "гарний жест".

"Коли-небудь я сподіваюся зустрітися з Вами. Якщо Ви зміните свої підходи і захочете зустрітися, не соромтеся – дзвоніть, пишіть. Зараз весь світ і КНДР зокрема позбулися відмінного шансу на мир і майбутнє процвітання. Ця втрачена можливість – воістину сумний момент для світової історії", – додав він.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018