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Довгоочікувана зустріч Трампа та Кім Чен Ина може так і не відбутися: у КНДР назвали причину

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КНДР пригрозила скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина
КНДР пригрозила скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина / Соцмережі

Влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.

Таку заяву зробив перший заступник очільника МЗС КНДР Кім Ге Гван, передає державна інформаційна агенція ЦТАК.

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"Якщо адміністрація президента США є зацікавленою у покращенні корейсько-американських взаємин, ми дамо позитивну відповідь на пропозицію про саміт. Однак ми не є зацікавленими в переговорах, які вимагають від нас в односторонньому порядку відмовитися від ядерної зброї", – зауважив він.

За словами представник північнокорейського зовнішньополітичного відомства, офіційному Пхеньяну "нічого не залишиться, як переглянути питання про те, чи давати згоду на саміт з США".

Крім того, він піддав критиці заяву помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, який сказав, що адміністрація президента Дональда Трампа відкриє перед КНДР неймовірні перспективи економічного розвитку в разі повної відмови Пхеньяна від ракетно-ядерної програми.

"США говорять нам про надання економічних вигод і переваг, якщо ми відмовимося від ядерної зброї. Ми ніколи не очікували, що США будуть займатися будівництвом економіки КНДР і ніколи не приймемо таку угоду в майбутньому", – зазначив Кім Ге Гван.

Також дипломат підкреслив, що КНДР вже висловила волю до проведення денуклеаризації Корейського півострова та заявила, що це попередня умова для припинення ворожої політики та ядерної загрози з боку США.

До слова, ініціатором зустрічі на кордоні двох країн був саме Кім Чен Ин, який планував обговорити питання відновлення діалогу щодо лінії Червоного Хреста та зустрічей родичів, які живуть по різні боки кордону.

У Дреждепі США своєю чергою спростували чутки про скасування зустрічі Трампа та Кім Чен Ина.

Як заявила під час спілкування з журналістами представник Держдепартаменту Хізер Нойерт, з боку КНДР не було ні формальних, ні неформальних повідомлень, відтак підготовку до перемовин буде продовжено.

Нагадаємо, планувалося, що президент США Дональд Трамп офіційно зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня у Сінгапурі. 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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