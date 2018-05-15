КНДР обурили військові навчання Південної Кореї і США: держава скасувала офіційну зустріч

Північна Корея скасувала офіційну зустріч із Південною Кореєю через те, що країна проводить спільні військові навчання із США. У КНДР обурені такою "провокацією".

Північна Корея заявила, що скасовує переговори високого рівня з Південною Кореєю, які мали відбутись 16 травня у демілітаризованій зоні у Пханмунджомі, передає Yonhap.

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Представники КНДР заявили, що військові навчання Південної Кореї за участі ВМС США є нічим іншим, як репетицією для вторгнення до їхньої країни і провокацією в умовах потепління відносин між Кореями.

За інформацією ЗМІ, переговори між двома Кореями на високому рівні мали відбутися 16 травня у демілітаризованій зоні у селі Пханмуджомі.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Відбулась вона у селі Пханмуджомі і була присвячена встановленню миру та припиненню будь-яких ворожих дій один до одного.

