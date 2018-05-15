Північна Корея пішла на рішучі кроки

КНДР почала демонтовувати свій найбільший ядерний полігон Пхунгери, який розташованого на північному сході країни.

Про це повідомляє 38 North з посиланням на дослідницьку група при Університеті імені Джона Хопкінса.

За словами експертів, демонтаж випробувального полігону вже почався.

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Наразі КНДР знесла кілька будівель оперативного забезпечення, розташованих недалеко від північного, західного і південного в'їздів. Також були частково розібрані рейки в тунелі.

Нагадаємо, голова КНДР Кім Чен Ин заявив, що його країна припиняє ядерні та ракетні випробування. Крім того, він підкреслив, що ядерний полігон на півночі припинить роботу.