Северная Корея пошла на решительные шаги

КНДР начала демонтировать свой ядерный полигон Пхунгеры, который расположен на северо-востоке страны.

Об этом сообщает 38 North со ссылкой на исследовательскую группа при Университете имени Джона Хопкинса.

По словам экспертов, демонтаж испытательного полигона уже начался.

Читайте также: О чем Госсекретарь США Майк Помпео говорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном

КНДР снесла несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов. Также были частично разобраны рельсы в тоннеле.

Напомним, председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна прекращает ядерные и ракетные испытания. Кроме того, он подчеркнул, что ядерный полигон на севере прекратит работу.