Северная Корея пошла на решительные шаги
КНДР начала демонтировать свой ядерный полигон Пхунгеры, который расположен на северо-востоке страны.
Об этом сообщает 38 North со ссылкой на исследовательскую группа при Университете имени Джона Хопкинса.
По словам экспертов, демонтаж испытательного полигона уже начался.
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КНДР снесла несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов. Также были частично разобраны рельсы в тоннеле.
Напомним, председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна прекращает ядерные и ракетные испытания. Кроме того, он подчеркнул, что ядерный полигон на севере прекратит работу.
Источник: 24 Канал
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